Госдеп США одобрил продажу Бразилии противотанковых ракет Javelin

Детали

Как известно, переговоры о потенциальном соглашении ранее были прекращены из-за внутренней политики президента Бразилии Жаира Болсонара.

Госдеп США дал окончательное одобрение на продажу 222 Javelin.

Эти ракеты получили популярность благодаря эффективному использованию украинскими войсками против российской бронетехники. Они производятся совместно компаниями Raytheon Technologies и Lockheed Martin.

Напомним

Согласно отчету о выполнении государственных программ, представленном парламенту правительством Грузии, в первом квартале 2022 года страна получила из США новую противотанковую систему Javelin.