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Держдеп США: Санкції проти Росії будуть посилюватись

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Заступник помічника державного секретаря Девід Пейман заявив, що, на його думку, санкції вже створили незгоду між олігархами та Кремлем. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв'ю, яке Пейман дав для видання Голос Америки.

Держдеп США: Санкції проти Росії будуть посилюватись

На питання про те, “наскільки успішними виявилися санкції проти Росії через її потенціальне втручання у вибори США та через ведення вогню на території України", а також "чи вдалося Держдепартаменту домогтися більшого успіху в зміні поведінки Росії або ж лише збільшити збитки Кремля” помічник заступника Держсекретаря Пейман відповів:

“Я вважаю, що вони йдуть рука об руку. Висока ціна, яку ми змусили заплатити Росію і російських олігархів, наближених до Кремля, внесла суперечки до їхніх внутрішніх відносин і відносин із владою, з самим Кремлем. Ми запроваджуємо санкції не лише з метою підвищити втрати, яких зазнає Росії, але і для того, щоб домогтися зміни поведінки”.

“З цього питання ще в 2014-му році у нас встановилась міцна трансатлантична єдність з європейськими партнерами. Очевидно, зараз вже не 2014-й. Зловмисна діяльність Росії активізувалася. Ви згадали втручання у вибори як один такий приклад. У міру частішання зловмисних актів з боку Росії будуть посилюватись і санкції США. Ми будемо тісно співпрацювати з нашими європейськими партнерами для забезпечення експоненціального ефекту шкоди від санкцій, а також, щоб на Росію було достатнього тиску і вона відчувала всю силу наслідків своєї зловмисної поведінки”, — додав він.

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На запитання, чи відзначає Пейман якісь зміни у поведінці Росії, той відповів: “У Росії і США існує ряд сфер взаємного інтересу і співпраці, включно з Сирією. Росія зацікавлена у тому, щоб там не було іранських військ. Це питання вже обговорювалося, і Росія дала зрозуміти, що у неї немає жодного бажання допустити появи іранських військових у Сирії. Таким чином, там, де у країн є ділянки співробітництва, ми продовжуємо вести діалог, прагнемо узгоджувати наші інтереси з Росією і працювати разом з нею”.

“Але, очевидно, що з таких питань, як Крим, Україна, втручання в наші вибори ми повинні спочатку побачити позитивні зміни з боку Кремля, перш ніж розглядати будь-які можливості зміни в нашій політиці санкцій”, — додав заступник помічника Держсекретаря.

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Як повідомляв УНН, заступник Держсекретаря Джордж Кент США заявив, що Сполучені Штати будуть продовжувати використовувати приватну та публічну дипломатію, політику санкцій, як ті, що були введені нещодавно, і допомагати Україні у питаннях безпеки, щоб Росія платила ціну за свої дії.

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