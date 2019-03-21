Держдеп США: Санкції проти Росії будуть посилюватись

На питання про те, “наскільки успішними виявилися санкції проти Росії через її потенціальне втручання у вибори США та через ведення вогню на території України", а також "чи вдалося Держдепартаменту домогтися більшого успіху в зміні поведінки Росії або ж лише збільшити збитки Кремля” помічник заступника Держсекретаря Пейман відповів:

“Я вважаю, що вони йдуть рука об руку. Висока ціна, яку ми змусили заплатити Росію і російських олігархів, наближених до Кремля, внесла суперечки до їхніх внутрішніх відносин і відносин із владою, з самим Кремлем. Ми запроваджуємо санкції не лише з метою підвищити втрати, яких зазнає Росії, але і для того, щоб домогтися зміни поведінки”.

“З цього питання ще в 2014-му році у нас встановилась міцна трансатлантична єдність з європейськими партнерами. Очевидно, зараз вже не 2014-й. Зловмисна діяльність Росії активізувалася. Ви згадали втручання у вибори як один такий приклад. У міру частішання зловмисних актів з боку Росії будуть посилюватись і санкції США. Ми будемо тісно співпрацювати з нашими європейськими партнерами для забезпечення експоненціального ефекту шкоди від санкцій, а також, щоб на Росію було достатнього тиску і вона відчувала всю силу наслідків своєї зловмисної поведінки”, — додав він.

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На запитання, чи відзначає Пейман якісь зміни у поведінці Росії, той відповів: “У Росії і США існує ряд сфер взаємного інтересу і співпраці, включно з Сирією. Росія зацікавлена у тому, щоб там не було іранських військ. Це питання вже обговорювалося, і Росія дала зрозуміти, що у неї немає жодного бажання допустити появи іранських військових у Сирії. Таким чином, там, де у країн є ділянки співробітництва, ми продовжуємо вести діалог, прагнемо узгоджувати наші інтереси з Росією і працювати разом з нею”.

“Але, очевидно, що з таких питань, як Крим, Україна, втручання в наші вибори ми повинні спочатку побачити позитивні зміни з боку Кремля, перш ніж розглядати будь-які можливості зміни в нашій політиці санкцій”, — додав заступник помічника Держсекретаря.

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Як повідомляв УНН, заступник Держсекретаря Джордж Кент США заявив, що Сполучені Штати будуть продовжувати використовувати приватну та публічну дипломатію, політику санкцій, як ті, що були введені нещодавно, і допомагати Україні у питаннях безпеки, щоб Росія платила ціну за свої дії.