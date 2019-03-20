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Держдеп США: результат виборів не вплине на підтримку України

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Результат виборів в Україні не вплине на підтримку Сполученими штатами українців. Про це заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент в ефірі "Голосу Америки", передає УНН.

Держдеп США: результат виборів не вплине на підтримку України

"Яким би не був результат виборів в Україні, наша відданість Україні та її народу лишиться непохитною: США продовжуватимуть підтримувати український народ у час, коли українці будують сильну, успішну, демократичну країну, яка врешті повністю відновить кордони своєї території, включно із Кримом", - заявив Кент.

Додамо, вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, заступник помічника держсекретаря заявив, що США будуть продовжувати використовувати приватну та публічну дипломатію, політику санкцій, як ті, що були введені нещодавно, і допомагати Україні у питаннях безпеки, щоб Росія платила ціну за свої дії.

15 березня ЄС ввів під санкції вісьмох осіб у зв'язку з інцидентом у районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року, коли Росія захопила три українські судна та членів їхніх екіпажів.

Розширення санкційного списку Євросоюзом відбулося одночасно з такими ж діями з боку США, Канади та Австралії.

25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували у Криму, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.

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