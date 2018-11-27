Держдеп: нормалізація відносин Сербії і Косово приведе їх до інтеграції з Заходом

"Нормалізація відносин між Косово і Сербією - єдиний спосіб прокласти шлях до майбутньої інтеграції обох країн в західне співтовариство держав. Сполучені Штати готові допомогти і підтримати сторони в досягненні рішення, яке буде міцним, здійсненним і підвищить стабільність", - йдеться в поширеній зовнішньополітичним відомством заяві дипломата.

За її словами, Помпео закликав Косово "скасувати мита на імпорт (продукції) з Сербії, Боснії і Герцеговини, а також працювати з Сербією над тим, щоб уникати провокацій і знизити напруженість".

Косово 21 листопада ввело мита в розмірі 100% на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини. У відповідь президент Сербії Александар Вучич провів екстрені зустрічі з послами Росії, Китаю, США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також екстрене засідання Ради безпеки країни. Прем'єр Боснії і Герцеговини Деніс Звіздич зі свого боку заявив, що таке рішення Косово є помилковим і руйнує Угоду країн Центральної Європи про вільний товарообмін (CEFTA).