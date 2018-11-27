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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92838 просмотра

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Госдеп: нормализация отношений Сербии и Косово приведет их к интеграции с Западом

Госдеп: нормализация отношений Сербии и Косово приведет их к интеграции с Западом

Киев  •  УНН

 • 7171 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Нормализация отношений между Сербией и Косовым является единственным способом интеграции обеих стран с Западом. С таким утверждением выступила в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт по итогам встречи госсекретаря США Майкла Помпео с лидером республики Косово Хашимом Тачи, передает УНН.

“Нормализация отношений между Косово и Сербией — единственный способ проложить путь к будущей интеграции обеих стран в западное сообщество государств. Соединенные Штаты готовы помочь и поддержать стороны в достижении решения, которое будет прочным, осуществимым и повысит стабильность”, — говорится в распространенном внешнеполитическим ведомством заявлении дипломата.

По ее словам, Помпео призвал Косово “отменить пошлины на импорт (продукции) из Сербии, Боснии и Герцеговины, а также работать с Сербией над тем, чтобы избегать провокаций и снизить напряженность”.

Косово 21 ноября ввело пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. В ответ президент Сербии Александар Вучич провел экстренные встречи с послами России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также экстренное заседание Совета безопасности страны. Премьер Боснии и Герцеговины Денис Звиздич со своей стороны заявил, что такое решение Косово является ошибочным и разрушает Соглашение стран Центральной Европы о свободном товарообмене (CEFTA).

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