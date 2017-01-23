Держборг в єврозоні з кінця 2012 року досяг мінімального показника
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Сумарний борг країн єврозони в третьому кварталі 2016 року скоротився до 90,1% від ВВП. В цілому по ЄС держборг становить 83,3%, що є мінімальним показником з початку 2012 року. Про це повідомило європейське статистичне відомство “Євростат”, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Загальний державний борг 19 країн єврозони у третьому кварталі 2016 року досяг мінімального показника за останні чотири роки, скоротившись до 90,1% сумарного ВВП. У другому кварталі 2016 року обсяг держборгу становив 91,2 відсотка ВВП єврозони.
Найвижчий показник у Греції - 176,9% від ВВП країни. Хоча у порівнянні з минулими трьома місяцями він знизився на 2,9 відсоткових пункти. Причину цього фінансові аналітики бачать у виплаті боргів Міжнародному валютному фонду. На кінець вересня 2016 року борг Греції становив 311,2 мільярдів євро
Держборг Німеччини в третьому кварталі 2016 року зменшився і досяг 69,4 %, що дорівнює 2,16 трильйони євро. Фактично та ж сума боргу у Франції та Італії, однак у співвідношенні з ВВП заборгованість обох країн набагато вище, ніж у ФРН: у Франції вона становить 97,5% від ВВП, в Італії -132,7%.
В цілому по Євросоюзу сумарний держборг з липня по вересень 2016 року знизився на 0,9 пункту порівняно з трьома попередніми місяцями і досяг 83,3 %. Це мінімальний показник з першого кварталу 2012 року.