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Госдолг в еврозоне с конца 2012 года достиг минимального показателя

Госдолг в еврозоне с конца 2012 года достиг минимального показателя

Киев • УНН

 • 8249 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Суммарный долг стран еврозоны в третьем квартале 2016 года сократился до 90,1% от ВВП. В целом по ЕС госдолг составляет 83,3%, что является минимальным показателем с начала 2012 года. Об этом сообщило европейское статистическое ведомство "Евростат", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Общий государственный долг 19 стран еврозоны в третьем квартале 2016 года достиг минимального показателя за последние четыре года, сократившись до 90,1% суммарного ВВП. Во втором квартале 2016 года объем госдолга составил 91,2 процента ВВП еврозоны.

Самый высокий показатель у Греции - 176,9% от ВВП страны. Хотя по сравнению с прошлыми тремя месяцами он снизился на 2,9 процентных пункта. Причину этого финансовые аналитики видят в выплате долгов Международному валютному фонду. На конец сентября 2016 года долг Греции составлял 311,2 млрд евро.

Госдолг Германии в третьем квартале 2016 года уменьшился и достиг 69,4%, что составляет 2,16 триллиона евро. Фактически та же сумма долга во Франции и Италии, однако в соотношении с ВВП задолженность обеих стран намного выше, чем в ФРГ, во Франции она составляет 97,5% от ВВП, в Италии - 132,7%.

В целом по Евросоюзу суммарный госдолг с июля по сентябрь 2016 года снизился на 0,9 пункта по сравнению с тремя предыдущими месяцами и достиг 83,3%. Это минимальный показатель с первого квартала 2012 года.

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