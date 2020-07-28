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19 березня, 18:06 • 89936 перегляди

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19 березня, 10:24 • 114484 перегляди

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Держборг України за місяць зріс на 2,89 млрд дол - Мінфін

Держборг України за місяць зріс на 2,89 млрд дол - Мінфін

Київ • УНН

 • 17350 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. За червень цього року державний та гарантований державою борг України зріс на 2,89 млрд доларів. Про це повідомляє УНН з посланням на пресслужбу Мінфіну.

“Станом на 30 червня 2020 року державний та гарантований державою борг України становив 2 269,17 млрд грн або 85,01 млрд дол., в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 1 364,38 млрд грн (60,13% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 51,12 млрд дол.; державний та гарантований державою внутрішній борг – 904,79 млрд грн (39,87%) або 33,90 млрд дол.”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що державний борг України становив 2 002,57 млрд грн (88,25 % від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 75,02 млрд дол.

Державний зовнішній борг становив 1 119,95 млрд грн (49,36% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 41,96 млрд дол.

Державний внутрішній борг становив 882,62 млрд грн (38,89% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 33,07 млрд дол.

“Гарантований державою борг України становив 266,6 млрд грн (11,75%) або 9,99 млрд дол., в тому числі: гарантований державою зовнішній борг – 244,43 млрд грн (10,77%) або 9,16 млрд дол.; гарантований державою внутрішній борг – 22,17 млрд грн (0,98%) або 0,83 млрд дол. Протягом червня 2020 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 59,71 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 2,89 млрд дол.”,- вказано у повідомленні.

Нагадаємо, платежі за держборгом у 2021 році складуть 600 млрд грн.

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