Мінфін: платежі за держборгом у 2021 році складуть 600 млрд грн

"У нас дефіцит державного бюджету цього року 7,5% валового внутрішнього продукту. Наступного року ми плануємо цей дефіцит скоротити. На сьогодні єдине, що можу сказати, що прогнозні платежі за державним боргом наступного року становитимуть орієнтовно 600 млрд грн", - сказав Марченко.

Нагадаємо, що раніше Прем’єр повідомив, що уряд знаходиться у процесі макроекономічного планування на 2021 рік. Чітко враховані соціальні зобов’язання перед українськими громадянами та перед міжнародними та внутрішніми партнерами.