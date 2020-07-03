Мінфін: платежі за держборгом у 2021 році складуть 600 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Платежі з погашення та обслуговування державного боргу України в 2021 році орієнтовно становитимуть близько 600 млрд грн. Про це під час години запитань до уряду у парламенті повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.
"У нас дефіцит державного бюджету цього року 7,5% валового внутрішнього продукту. Наступного року ми плануємо цей дефіцит скоротити. На сьогодні єдине, що можу сказати, що прогнозні платежі за державним боргом наступного року становитимуть орієнтовно 600 млрд грн", - сказав Марченко.
Нагадаємо, що раніше Прем’єр повідомив, що уряд знаходиться у процесі макроекономічного планування на 2021 рік. Чітко враховані соціальні зобов’язання перед українськими громадянами та перед міжнародними та внутрішніми партнерами.