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Шмигаль розповів про формування бюджету на 2021 рік

Шмигаль розповів про формування бюджету на 2021 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Уряд знаходиться у процесі макроекономічного планування на 2021 рік. Чітко враховані соціальні зобов’язання перед українськими громадянами та перед міжнародними та внутрішніми партнерами. Про це під час години запитань до уряду у парламенті повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“Ми знаходимось у процесі макроекономічного планування і створення так званої бюджетної резолюції, хоча законом знято це у цьому році у зв’язку з коронавірусом, але Мінфін працює. Ми чітко впевнені в тому, що виконаємо усі зобов’язання перед медичною та соціальною сферою, перед нашими освітянами. Ми чітко врахували підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня до 5 тисяч гривень. Чітко розуміємо, як плануватимемо і виконуватимемо бюджет наступного року, і тому числі по погашення міжнародних і внутрішніх боргових зобов’язань”, — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що раніше Шмигаль розповів про розподіл 754 млн грн, що були виділені на ліквідацію наслідків повені.

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