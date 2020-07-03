Шмигаль розповів про формування бюджету на 2021 рік

“Ми знаходимось у процесі макроекономічного планування і створення так званої бюджетної резолюції, хоча законом знято це у цьому році у зв’язку з коронавірусом, але Мінфін працює. Ми чітко впевнені в тому, що виконаємо усі зобов’язання перед медичною та соціальною сферою, перед нашими освітянами. Ми чітко врахували підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня до 5 тисяч гривень. Чітко розуміємо, як плануватимемо і виконуватимемо бюджет наступного року, і тому числі по погашення міжнародних і внутрішніх боргових зобов’язань”, — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що раніше Шмигаль розповів про розподіл 754 млн грн, що були виділені на ліквідацію наслідків повені.