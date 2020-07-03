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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 45003 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 63899 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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5 марта, 02:32 • 111590 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 120393 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 123114 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 09:55 • 102989 просмотра

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Шмыгаль рассказал о формировании бюджета на 2021

Шмыгаль рассказал о формировании бюджета на 2021

Киев  •  УНН

 • 12725 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Правительство находится в процессе макроэкономического планирования на 2021 год. Четко учтены социальные обязательства перед украинскими гражданами и перед международными и внутренними партнерами. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

“Мы находимся в процессе макроэкономического планирования и создания так называемой бюджетной резолюции, хотя законом снято это в этом году в связи с коронавирусом, но Минфин работает. Мы четко уверены в том, что выполним все обязательства перед медицинской и социальной сферой, перед нашими педагогами. Мы четко учли повышение минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тысяч гривен. Четко понимаем, как планировать и выполнять бюджет следующего года, и том числе по погашению международных и внутренних долговых обязательств”, — сказал Шмыгаль.

Напомним, что ранее Шмыгаль рассказал о распределении 754 млн грн, выделенных на ликвидацию последствий наводнения.

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