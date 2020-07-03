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Минфин: платежи по госдолгу в 2021 году составят 600 млрд грн

Минфин: платежи по госдолгу в 2021 году составят 600 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 15715 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Платежи по погашению и обслуживанию государственного долга Украины в 2021 году ориентировочно составят около 600 млрд грн. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

"У нас дефицит государственного бюджета в этом году 7,5% ВВП. В следующем году мы планируем этот дефицит сократить. На сегодня единственное, что могу сказать, что прогнозные платежи по государственному долгу в следующем году составят ориентировочно 600 млрд грн", - сказал Марченко.

Напомним, что ранее Премьер сообщил, что правительство находится в процессе макроэкономического планирования на 2021. Четко учтены социальные обязательства перед украинскими гражданами и перед международными и внутренними партнерами.

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