Держбюджет 2024: Касові видатки досягли 150,2 млрд грн у січні
Київ • УНН
У січні 2024 року з державного бюджету було виділено 150,2 млрд грн касових видатків, з яких найвагомішими напрямками є заробітна плата з нарахуваннями - 75,9 млрд грн, у тому числі 57,4 млрд грн для військовослужбовців, соціальне забезпечення - 42 млрд грн та трансферти місцевим бюджетам - 11,8 млрд грн.
У січні місяці 2024 року державний бюджет спрямував загальну суму касових видатків у розмірі 150,2 мільярда гривень. Про це повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, передає УНН.
Деталі
У січні місяці державний бюджет спрямував загальну суму касових видатків у розмірі 150,2 мільярда гривень.
Найбільш значущі напрямки видатків включають:
1. Оплата праці з нарахуваннями, що становить 75,9 мільярда гривень. Зазначено, що з цієї суми 57,4 мільярда гривень призначено на грошове утримання військовослужбовців.
2. Соціальне забезпечення на суму 42 мільярда гривень, яке охоплює виплати пенсій, допомоги та стипендій.
3. Трансферти місцевим бюджетам на суму 11,8 мільярда гривень.
4. Фінансування Збройних Сил України на суму 1,2 мільярда гривень, що використовується для придбання військової техніки, озброєння та боєприпасів.
Дефіцит державного бюджету у січні сягнув 72,3 млрд грн02.02.23, 15:08 • 917868 переглядiв