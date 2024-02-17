Госбюджет 2024: Кассовые расходы достигли 150,2 млрд грн в январе

В январе месяце 2024 года государственный бюджет направил общую сумму кассовых расходов в размере 150,2 миллиарда гривен. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины, передает УНН.

Детали

В январе месяце государственный бюджет направил общую сумму кассовых расходов в размере 150,2 миллиарда гривен.

Наиболее значимые направления расходов включают:

1. Оплата труда с начислениями, что составляет 75,9 миллиарда гривен. Указано, что из этой суммы 57,4 миллиарда гривен предназначено на денежное содержание военнослужащих.

2. Социальное обеспечение на сумму 42 миллиарда гривен, которое охватывает выплаты пенсий, пособий и стипендий.

3. Трансферты местным бюджетам на сумму 11,8 миллиарда гривен.

4. Финансирование Вооруженных Сил Украины на сумму 1,2 миллиарда гривен, которая используется для приобретения военной техники, вооружения и боеприпасов.

Дефицит государственного бюджета в январе достиг 72,3 млрд грн