Госбюджет 2024: Кассовые расходы достигли 150,2 млрд грн в январе

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  181588 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  261608 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  265549 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  221953 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  211946 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  220469 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  250854 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Новости по теме

Госбюджет 2024: Кассовые расходы достигли 150,2 млрд грн в январе

В январе 2024 года из государственного бюджета было выделено 150,2 млрд грн кассовых расходов, из которых самыми весомыми направлениями являются заработная плата с начислениями - 75,9 млрд грн, в том числе 57,4 млрд грн для военнослужащих, социальное обеспечение - 42 млрд грн и трансферты местным бюджетам - 11,8 млрд грн.

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Госбюджет 2024: Кассовые расходы достигли 150,2 млрд грн в январе

198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 для удовлетворения потребностей здравоохранения

Правительство приняло решение о выделении 198,8 млн грн с единого счета UNITED24 на закупку медицинского оборудования и специализированного автотранспорта.

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198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 для удовлетворения потребностей здравоохранения

В ближайшие несколько дней в Киеве ожидается спокойная погода с возможностью небольшого снега

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в ближайшие дни в Киеве будет относительно спокойная погода с периодами без осадков, ночью в воскресенье пройдет небольшой мокрый снег, а во вторник - мокрый снег с дождем.

Киев •   •  6633 просмотра
В ближайшие несколько дней в Киеве ожидается спокойная погода с возможностью небольшого снега

Воздушные силы сообщают о возможных ударах баллистических ракет по Днепропетровской и Запорожской областях

Военно-воздушные силы Украины предупредили о потенциальной угрозе баллистических ракет для Днепропетровской и Запорожской областей.

Война •   •  12312 просмотра
Воздушные силы сообщают о возможных ударах баллистических ракет по Днепропетровской и Запорожской областях

17 февраля: День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе

Сегодня, 17 февраля, все желающие могут присоединиться ко Дню спонтанного проявления доброты. Событие возникло в 1995 году в США. Его цель - сделать людей немного счастливее и распространить частичку доброты вокруг себя.

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17 февраля: День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе

Пятеро пациентов умерли в больнице Газы из-за отключения электроэнергии после израильского военного рейда

Пятеро пациентов крупнейшей больницы Газы умерли из-за отключения электроэнергии после израильского военного рейда на объект.

Война •   •  12114 просмотра
Пятеро пациентов умерли в больнице Газы из-за отключения электроэнергии после израильского военного рейда

Воздушные силы предупреждают о возможных ударах баллистическими ракетами по северным и восточным регионам

Военно-воздушные силы Украины предупредили о возможных ударах баллистических ракет по Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Война •   •  19233 просмотра
Воздушные силы предупреждают о возможных ударах баллистическими ракетами по северным и восточным регионам

В Киевской области открыты "Классы безопасности" для школьников

В Киевской области открылись классы для обучения школьников мерам безопасности и правилам поведения в экстремальных ситуациях.

Общество •   •  17478 просмотра
В Киевской области открыты "Классы безопасности" для школьников

Воздушные силы Украины зафиксировали активность российской авиации на востоке Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении активности вражеской тактической авиации на востоке Украины.

Война •   •  20505 просмотра
Воздушные силы Украины зафиксировали активность российской авиации на востоке Украины

Суд оштрафовал Трампа на $355 млн и запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях

Нью-йоркский суд признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве и обязал его уплатить штраф в размере 355 миллионов долларов, запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях, включая его собственную Trump Organization, а также наложил двухлетний запрет и штраф в размере 4 миллиона долларов на его сыновей.

Новости Мира •   •  16725 просмотра
Суд оштрафовал Трампа на $355 млн и запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях