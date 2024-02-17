Госбюджет 2024: Кассовые расходы достигли 150,2 млрд грн в январе
В январе 2024 года из государственного бюджета было выделено 150,2 млрд грн кассовых расходов, из которых самыми весомыми направлениями являются заработная плата с начислениями - 75,9 млрд грн, в том числе 57,4 млрд грн для военнослужащих, социальное обеспечение - 42 млрд грн и трансферты местным бюджетам - 11,8 млрд грн.
198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 для удовлетворения потребностей здравоохранения
Правительство приняло решение о выделении 198,8 млн грн с единого счета UNITED24 на закупку медицинского оборудования и специализированного автотранспорта.
В ближайшие несколько дней в Киеве ожидается спокойная погода с возможностью небольшого снега
Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в ближайшие дни в Киеве будет относительно спокойная погода с периодами без осадков, ночью в воскресенье пройдет небольшой мокрый снег, а во вторник - мокрый снег с дождем.
Воздушные силы сообщают о возможных ударах баллистических ракет по Днепропетровской и Запорожской областях
Военно-воздушные силы Украины предупредили о потенциальной угрозе баллистических ракет для Днепропетровской и Запорожской областей.
17 февраля: День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе
Сегодня, 17 февраля, все желающие могут присоединиться ко Дню спонтанного проявления доброты. Событие возникло в 1995 году в США. Его цель - сделать людей немного счастливее и распространить частичку доброты вокруг себя.
Пятеро пациентов умерли в больнице Газы из-за отключения электроэнергии после израильского военного рейда
Пятеро пациентов крупнейшей больницы Газы умерли из-за отключения электроэнергии после израильского военного рейда на объект.
Воздушные силы предупреждают о возможных ударах баллистическими ракетами по северным и восточным регионам
Военно-воздушные силы Украины предупредили о возможных ударах баллистических ракет по Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
В Киевской области открыты "Классы безопасности" для школьников
В Киевской области открылись классы для обучения школьников мерам безопасности и правилам поведения в экстремальных ситуациях.
Воздушные силы Украины зафиксировали активность российской авиации на востоке Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении активности вражеской тактической авиации на востоке Украины.
Суд оштрафовал Трампа на $355 млн и запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях
Нью-йоркский суд признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве и обязал его уплатить штраф в размере 355 миллионов долларов, запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях, включая его собственную Trump Organization, а также наложил двухлетний запрет и штраф в размере 4 миллиона долларов на его сыновей.