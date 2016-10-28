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Державно-приватне партнерство на газовому ринку не вигідне “Нафтогазу” — М.Гольдарб

Державно-приватне партнерство на газовому ринку не вигідне “Нафтогазу” — М.Гольдарб

Київ • УНН

 • 10195 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Для того, щоб теоретично розмірковувати над тим, що в Україні може запрацювати форма державно-приватного партнерства на ринку газу, для початку треба, аби з’явився сам ринок. Сьогодні його немає, через повну монополію “Нафтогазу”. Про це у коментарі УНН зазначив експерт з енергетичних питань Максима Гольдарб.

“Спочатку має бути створений газовий ринок. У нас, в Україні, ринку немає. У нас є монополія, і вона називається „Нафтогаз“. Стосовно державно—приватного партнерства, то я думаю, це не погано, щоб у людей було право вибирати, хто із поставщиків має поставляти йому газ. Це підвищить конкуренцію, це призведе до падіння цін і підвищить відповідальність постачальників”, — зазначив експерт.

При цьому, за його словами, новий закон про газовий ринок, який був прийнятий ВРУ — сьогодні “мертвий”.

Також, М.Гольдарб наголосив на тому, що державно-приватне партнерство приятиме конкурентній ціні на газ, що не вигідно українському монополістові.

“Є приклади Італії, Німеччини, де люди вибирають собі постачальника, і в тому числі працюють на засадах державно-приватного партнерства.

У будь-якій нормальній державі сама держава рано чи пізно стає власником основних монополій. І це нормально, тому що це державна безпека, але питання нових технологій, розробки нових родовищ тощо — можна віддавати у приватні руки і від цього отримувати нормальний цивілізований податок. Але це не вигідно („Нафтогазу“, — ред.) бо ціну на газ у такому випадку доведеться поставити нормальну, ринкову. Бізнесмен поставить нормальну ціну, за якою у нього куплять газ швидше, ніж у інших. Тому монополіям це не вигідно”, — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, “Нафтогаз” підвищив ціни на газ для промисловості більш ніж на тисячу грн на одному кубометрі.

Також нагадаємо, за словами Р.Ніцовича, реформа “Нафтогазу” залежить не лише від КМУ, але й від самої компанії

При цьому, як зазначає Б.Соколовський, попри Третій енергопакет, “Нафтогаз” прагне зберегти контроль над “Укртрансгазом”.

Українські Національні Новини

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