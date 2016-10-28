Державно-приватне партнерство на газовому ринку не вигідне “Нафтогазу” — М.Гольдарб

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Для того, щоб теоретично розмірковувати над тим, що в Україні може запрацювати форма державно-приватного партнерства на ринку газу, для початку треба, аби з’явився сам ринок. Сьогодні його немає, через повну монополію “Нафтогазу”. Про це у коментарі УНН зазначив експерт з енергетичних питань Максима Гольдарб.