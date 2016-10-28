Государственно-частное партнерство на газовом рынке не выгодно "Нафтогазу" - М.Гольдарб

"Сначала должен быть создан газовый рынок. У нас, в Украине, рынка нет. У нас есть монополия, и она называется "Нафтогаз". Относительно государственно-частного партнерства, то я думаю, это не плохо, чтобы у людей было право выбирать, кто из поставщиков будет поставлять им газ. Это повысит конкуренцию, это приведет к падению цен и повысит ответственность поставщиков", - отметил эксперт.

При этом, по его словам, новый закон о газовом рынке, который был принят ВРУ - сегодня "мертвый".

Также, М.Гольдарб отметил, что государственно-частное партнерство будет способствовать конкурентной цене на газ, что не выгодно украинскому монополисту.

"Есть примеры Италии, Германии, где люди выбирают себе поставщика, и в том числе работающих на принципах государственно-частного партнерства.

В любой нормальной стране само государство рано или поздно становится собственником основных монополий. И это нормально, потому что это государственная безопасность, но вопрос новых технологий, разработки новых месторождений и т.д. - можно отдавать в частные руки и от этого получать нормальный цивилизованный налог. Но это не выгодно ("Нафтогазу", - ред.) потому, что цену на газ в таком случае придется поставить нормальную, рыночную. Бизнесмен поставит нормальную цену, по которой у него купят газ быстрее, чем у других. Поэтому монополиям это не выгодно", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, "Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности более чем на тысячу грн на одном кубометре.

Также напомним, по словам Р.Ницовича, реформа "Нафтогаза" зависит не только от КМУ, но и от самой компании.

При этом, как отмечает Б.Соколовский, несмотря на Третий энергопакет, "Нафтогаз" стремится сохранить контроль над "Укртрансгазом".