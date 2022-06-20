Державний борг України може збільшитися до 80-85%

Цитата

“В принципі, якщо говорити про цифри з приводу боргу, то так дійсно відносно до ВВП, тобто у відсотках наш борг зростає. Якщо він в попередньому році був біля 50% до валового внутрішнього продукту, то він може збільшитися до 80-85%. Але він збільшується не тому, що ми більше беремо в борг, бо до речі, ми беремо не боргові кошти в більшості випадків, ми беремо так звані грантові кошти. Тобто їх не треба повертати, по ним відсотки теж не треба сплачувати”, — розповів Устенко.

Деталі

Він зазначив, що в Україні зменшується ВВП.

“Уявіть собі, що торік наш ВВП був 200 мільярдів доларів, а цьому році я б приблизно орієнтувався на 120-130 мільярдів доларів. Якщо ви зменшуєте так суттєво знаменник у відношенні, то звичайно в тебе збільшується відсоток боргу... Це точно не дефолт”, — сказав Устенко.

Доповнення

Глава фінансового Комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев повідомив, що війна з російськими загарбниками триває не лише на фронті, але і в економічній сфері. Ворог намагається знищити нашу економіку.