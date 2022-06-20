Государственный долг Украины может увеличиться до 80-85%
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В этом году государственный долг Украины по отношению к ВВП может увеличиться до 80-85%. В прошлом году он был около 50%. Об этом сообщил советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире украинского телемарафона, передает УНН.
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“В принципе, если говорить о цифрах по поводу долга, то так действительно относительно к ВВП, то есть в процентах наш долг растет. Если он в предыдущем году был около 50% к валовому внутреннему продукту, то он может увеличиться до 80-85%. Но он увеличивается не потому, что мы больше берем в долг, ибо к кстати, мы берем не долговые средства в в большинстве случаев, мы берем так называемые грантовые средства. То есть их не надо возвращать, по им проценты тоже не надо платить”, — рассказал Устенко.
Подробности
Он отметил, что в Украине уменьшается ВВП.
“Представьте себе, что в прошлом году наш ВВП был 200 миллиардов долларов, а в этом году я бы примерно ориентировался на 120-130 миллиардов долларов. Если вы уменьшаете так существенно знаменатель в отношении, то обычно в тебя увеличивается процент долга... Это точно не дефолт”, — сказал Устенко.
Дополнение
Глава финансового Комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что война с русскими захватчиками продолжается не только на фронте, но и в экономической сфере. Враг пытается уничтожить нашу экономику.