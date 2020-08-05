Державна ОГХК відправила продукцію в Крим

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Ільменіт виробництва Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) відвантажується на адресу ПрАТ "Кримський ТИТАН" в анексованому Криму. Про це йдеться в публікації сайту "Миротворець", передає УНН з посиланням на "Обозреватель".

Відправка законспірована і здійснюється по маршруту Одеса-Хопу-Феодосія-Армянськ двома судами - грецьким VENTO і сирійським SOURIA. Останнє перебуває в списку санкцій фінансової розвідки США, як таке, що неодноразово порушувало заборону на вхід у територіальні води Криму.

На сайті порталу "Дело" говориться, що судна доставляють Іршанський ільменіт ОГХК об'ємом 24 тис. тонн і вартістю 3,7 млн євро. Він придбаний у ОГХК за контрактом німецької ITS (International Trade & Sourcing GmbH & Co). Її директор - Олег Цюра уклав угоду з керівником ОГХК Пітером Девісом на поставку цих обсягів 17 червня.

Експерти стверджують, що контракт Девіса і Цюри вельми незвичайний для ринку.

"Він передбачає розрахунок у євро, а котирування на ринку, як правило, в доларовому еквіваленті. Допускаю, що це допоможе уникнути доларового комплаенса і не потрапити в халепу з американськими правоохоронцями. По-друге, контракт не передбачає поставку зразків продукції, які можна було б протестувати, а саме так роблять трейдери або переробники, які вперше мають справу з титановою сировиною (ITS в цьому бізнесі раніше помічена не була). По-третє - трейдер готовий взяти відразу великий обсяг продукції - 24 тис. т, не протестувавши його", - аналізує директор ІА "Інфоіндустрія" Дмитро Гордійчук. Очевидно, вважає експерт, покупець знає, що бере. Саме ільменіт Іршанського ГЗК забезпечував "Кримський Титан" до 2014-го року.

"Перевірений ільменіт не потрібно тестувати, а з тих пір Іршанський ГЗК не міняв технологію виробництва", - говорить Гордійчук.

Ільменіт ОГХК відвантажується Крим за сприяння керівництва ОГХК і Фонду держмайна. Про це розповіли виданню портовики.

"З боку ОГХК за забезпечення угоди відповідав член правління Юрій Соловей, близький до екскерівника Адміністрації морських портів України Юрія Васькова. Саме вони, за словами працівників порту, "пушили" завантаження VENTO без певного порту вивантаження. А коли митники затримали відправку, в процес втрутився голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Відвантаження ще йде. 3 серпня судно "SOURIA" затарюють другою партією ільменіту в турецькому порту Hopa (Хопу). Це видно з портових звітів "миротворця".

Об'єднана гірничо-хімічна компанія створена в серпні 2014 року. Управляє Іршанським гірничо-збагачувальним комбінатом і Вільногірським гірничо-металургійним комбінатом. 2018 рік завершила з чистим прибутком 114,9 млн грн. Вартість активів становить 3,4 млрд грн. У лютому 2020 року Фонд держмайна змінив керівництво компанії. З квітня ОГХК керує Пітер Девіс. Підприємство виставлено на приватизацію у 2020 році.

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