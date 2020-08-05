Государственная ОГХК отправила продукцию в Крым

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Ильменит производства Объединенной горно-химической компании (ОГХК) отгружается в адрес ЧАО “Крымский ТИТАН” в аннексированном Крыму. Об этом говорится в публикации сайта “Миротворец”, передает УНН со ссылкой на “Обозреватель”. 

Отправка законспирирована и осуществляется по маршруту Одесса-Хопу-Феодосия-Армянск двумя судами — греческим VENTO и сирийским SOURIA. Последнее пребывает в санкционном списке финансовой разведки США, как неоднократно нарушавшее запрет на вход в территориальные воды Крыма.

На сайте портала “Дело” говорится, что судна доставляют иршанский ильменит ОГХК объемом 24 тыс. тонн и стоимостью 3,7 млн евро. Он приобретен у ОГХК по контракту немецкой ITS (International Trade & Sourcing GmbH & Co). Ее директор — Олег Цюра заключил сделку с руководителем ОГХК Питером Девисом на поставку этих объемов 17 июня.

Эксперты утверждают, что контракт Девиса и Цюры весьма необычен для рынка. “Он предполагает расчет в евро, а котировки на рынке, как правило, в долларовом эквиваленте. Допускаю, что это поможет избежать долларового комплаенса и не попасть в переделку с американскими правоохранителями. Во-вторых, контракт не предусматривает поставку образцов продукции, которые можно было бы протестировать, а именно так делают трейдеры или переработчики, которые впервые имеют дело с титановым сырьем (ITS в этом бизнесе ранее замечена не была). В-третьих — трейдер готов взять сразу большой объем продукции — 24 тыс. т, не протестировав его”, — анализирует директор ИА “Инфоиндустрия” Дмитрий Гордейчук. Очевидно, считает эксперт, покупатель знает, что берет. Именно ильменит Иршанского ГОКа обеспечивал “Крымский Титан” до 2014-го года. “Проверенный ильменит не нужно тестировать, а с тех пор Иршанский ГОК не менял технологию производства”, — говорит Гордейчук.

Ильменит ОГХК отгружается в Крым при содействии руководства ОГХК и Фонда госимущества. Об этом рассказали изданию портовики. “Со стороны ОГХК за обеспечение сделки отвечал член правления Юрий Соловей, близкий к экс-руководителю Администрации морских портов Украины Юрию Васькову. Именно они, по словам работников порта, “пушили” загрузку VENTO без определенного порта выгрузки. А когда таможенники задержали отправку, в процесс вмешался глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Отгрузка еще идет. 3 августа судно “SOURIA” затаривалось второй партией ильменита в турецком порту Hopa (Хопа). Это видно из портовых отчетов “Миротворца”.

Объединенная горно-химическая компания создана в августе 2014 года. Управляет Иршанским горно-обогатительным комбинатом и Вольногорским горно-металлургическим комбинатом. 2018 год завершила с чистой прибылью 114,9 млн грн. Стоимость активов составляет 3,4 млрд грн. В феврале 2020 года Фонд госимущества сменил руководство компании. С апреля ОГХК руководит Питер Девис. Предприятие выставлено на приватизацию в 2020 г.

Украинские Национальные Новости

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