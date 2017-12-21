Держави ОПЕК+ у листопаді виконали умови угоди стосовно скорочення видобутку нафти на 122%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністр нафти Кувейту Бахіт аль-Рашиді заявив, що за листопад поточного року держави ОПЕК+ виконали домовленості на 122%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
За словами міністра: “Відповідність умовам угоди ОПЕК+ досягла найбільш високого місячного рівня з моменту початку дії самої угоди”.
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Також Бахіт аль-Рашиді додав, що попит на нафту в 2018 році може збільшитися на 1,5 млн барелів у день в порівнянні з поточним роком.
Нагадуємо, ОПЕК та РФ узгодили проект угоди по скороченню нафтовидобутку.