Государства ОПЕК+ в ноябре выполнили условия соглашения по сокращению добычи нефти на 122%
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министр нефти Кувейта Бахит аль-Рашиди заявил, что за ноябрь текущего года государства ОПЕК+ выполнили договоренности на 122%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Он добавил: “Соответствие условиям соглашения ОПЕК + достигла наиболее высокого месячного уровня с момента начала действия самого соглашения”.
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Также Бахит аль-Рашиди добавил, что спрос на нефть в 2018 году может увеличиться на 1,5 млн. баррелей в день по сравнению с текущим годом.
Напоминаем, ОПЕК и РФ согласовали проект соглашения по сокращению нефтедобычи.