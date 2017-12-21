Государства ОПЕК+ в ноябре выполнили условия соглашения по сокращению добычи нефти на 122%

Он добавил: “Соответствие условиям соглашения ОПЕК + достигла наиболее высокого месячного уровня с момента начала действия самого соглашения”.

Читайте также: Эксперт рассказал, что будет с ценами и спросом на бензин зимой

Также Бахит аль-Рашиди добавил, что спрос на нефть в 2018 году может увеличиться на 1,5 млн. баррелей в день по сравнению с текущим годом.

Напоминаем, ОПЕК и РФ согласовали проект соглашения по сокращению нефтедобычи.