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Держава зацікавлена у прямому сполученні Київ-Чернівці – Зеленський

Київ • УНН

 • 12734 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Державі цікаво підтримати такий проект, як пряме сполучення Київ-Чернівці. Усі відповідальні за цей напрям, мають вирішити як це краще зробити у найближчі строки. Про це під час зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області сказав Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

"Не знав, що немає прямого сполучення Київ-Чернівці. Це є інфраструктурна проблема", - сказав Зеленський.

В ОДА зазначили, що мають пропозиції щодо цього проекту.

"Це дійсно нам цікаво як державі дуже швидко підтримати такий проект. Це проект складний – завжди хочеться вирішити складну проблему. Тож давайте цю проблему, це питання, якщо ви про це говорите – це пріоритет", - зазначив Президент.

Він підкреслив, що для предметної розмови покличуть міністра інфраструктури, а також представників Укрзалізниці та місцевих депутатів.

"Можемо на наступному тижні зустрітися", - запропонував Зеленський.

Нагадаємо, що на Буковині цього року відремонтують та збудують 70-80 км доріг державного значення.

Українські Національні Новини

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