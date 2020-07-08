Держава зацікавлена у прямому сполученні Київ-Чернівці – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Державі цікаво підтримати такий проект, як пряме сполучення Київ-Чернівці. Усі відповідальні за цей напрям, мають вирішити як це краще зробити у найближчі строки. Про це під час зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області сказав Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Не знав, що немає прямого сполучення Київ-Чернівці. Це є інфраструктурна проблема", - сказав Зеленський.
В ОДА зазначили, що мають пропозиції щодо цього проекту.
"Це дійсно нам цікаво як державі дуже швидко підтримати такий проект. Це проект складний – завжди хочеться вирішити складну проблему. Тож давайте цю проблему, це питання, якщо ви про це говорите – це пріоритет", - зазначив Президент.
Він підкреслив, що для предметної розмови покличуть міністра інфраструктури, а також представників Укрзалізниці та місцевих депутатів.
"Можемо на наступному тижні зустрітися", - запропонував Зеленський.
Нагадаємо, що на Буковині цього року відремонтують та збудують 70-80 км доріг державного значення.