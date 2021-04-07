Держава нехтує інтересами маленького фермера — експерт

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Політолог Володимир Цибулько у коментарі УНН пояснив, чому в Україні зараз на державному рівні майже не підтримують маленькі фермерські господарства та надають перевагу великим агрокорпораціям.

Деталі

Так, Цибулько пояснює, що така ситуація з нехтуванням інтересів маленьких господарств була не завжди.

"Раніше були цільові програми у державі, наприклад, підтримка виноградарства і садівництва. Це якраз невеликі фермерські господарства. Останнім часом держава підтримувала тільки експортноорієнтованих фермерів, тому великі зерновики та агрокорпорації отримували привілеї й це спотворювало повністю конкурентне середовище в аграрній сфері", - вважає політолог.

Окрім цього, велику роль у просуванні інтересів великих агровиробників відіграє політичний лобізм, а також відсутність системної підтримки маленького фермера серед парламентарів.

"Чому так? Та тому що великі виробники аграрні займаються лобізмом, вони вкладають в політику гроші, ведуть своїх депутатів в парламент, парламент висуває своїх міністрів. А міністри відстоюють їхні інтереси. Це типові лобістські механізми. У парламенті може одиниці щиро за тих фермерів переживають", - наголосив Цибулько.

Доповнення

Зі свого боку член аграрного комітету та народний депутат Вадим Івченко, який активно виступає за підтримку українських фермерів, вважає, що держава повинна надавати їм широкий доступ до існуючих у світі інновацій. Саме таким чином можна підвищити якість продукції та можливості сільгосптоваровиробника. 

"Важливо невеликим сільгоспвиробникам надавати можливість за невеликі гроші або навіть безкоштовно отримувати інновації, які вже є в світі: холодильне обладнання, міні-експрес-лабораторії, доїльні апарати, щоб вони спокійно в своїх домогосподарствах могли займатися і тваринництвом також. Для цього потрібна ще й безкоштовна реєстрація тварин як підтримка від держави, можливість купувати комбікорм за нормальною ціною, доступ до швидкої ветеринарії. Це все може вводити держава за допомогою розумної аграрної політики. Але, на жаль, лобісти роблять своє, а невігласи в політиці їм підіграють", - вважає нардеп Івченко.

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