Депутата Черкаської райради судитимуть за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада УНН. Депутата Черкаської райради судитимуть за хабар у розмірі 15 тис. грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.
Встановлено, що депутат, діючи умисно та з корисливих мотивів, одержала від представника суб’єкта господарювання неправомірну вигоду у сумі 15 тис. грн за сприяння ухвалити рішення про надання в оренду фермерському господарству земельної ділянки площею 4 га.
Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч.2 ст.369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України, її справу скеровано до суду для подальшого розгляду.
Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.