Депутата Черкасского райсовета будут судить за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября УНН. Депутата Черкасского райсовета будут судить за взятку в размере 15 тыс. грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
Установлено, что депутат, действуя умышленно и из корыстных побуждений, получила от представителя предприятия неправомерную выгоду в сумме 15 тыс. грн за содействие принять решение о предоставлении в аренду фермерскому хозяйству земельного участка площадью 4 га.
Действия обвиняемого квалифицировали по ч.2 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.