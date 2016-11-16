Депутат Київради: новий порядок сплати пайової участі сприятиме покращенню інвестиційного клімату

За її словами, цей порядок приводить у відповідність до закону положенням, які існували на місцевому рівні.

“Друге і найголовніше — він повністю викорінює корупцію, на будь-який етапах, тобто ми впроваджуємо пайову участь незалежно від будь-яких коефіцієнтів. На сьогодні пайова участь — це платіж, який здійснює кожен забудовник на розвиток інфраструктури. Він становить сотні тисяч, мільйони гривень із кожного об’єкта. Вочевидь, ніхто ці кошти платити не хоче.

Фактично, в Україні пайова участь і платежі за будівництво удвічі вищі, аніж у Європі, але інфраструктура у декілька разів гірша. От такий парадокс”, — зауважила депутат.

За словами О.Балицької, пайова участь, за старою процедурою, розраховується за коефіцієнтами, які займають 27 сторінок. Процес цей був дуже складним і його важко було проконтролювати.

“Підрахували, що загалом із одного об’єкта пайової участі минулого року отримували менше 1%”, — зауважила депутат.

За процедурою, яка почне діяти з 1 січня 2017 року, буде встановлений єдиний коефіцієнт і сама процедура подання документів інвесторами буде спрощена.

“Для того, щоб заплатити пайову участь за старим порядком кожен інвестор, який вкладає в Україну, має дати нашій державі десь 10 млн грн. Знаєте, що він мав зробити? Зателефонувати, записатися у чергу, відстояти чергу перед кабінетом, зібрати 14 документів і місяців за 6 отримати нарешті договір у якому 27 сторінок і де тобі ще нарахують пайову участь. Отже, тепер документи можна подати у електронному вигляді без жодного контакту із чиновниками, їх буде аж 2 — оскільки нас цікавить кошторисна вартість, експертиза і кількість метрів, які побудовані і більше нічого. Все інше перевіряють інші контролюючі органи”, — пояснила депутат.

Як повідомляв УНН, Київрада підтримала новий порядок сплати пайової участі.

Новий порядок набуває чинності з 1 січня 2017 року. Всі столичні забудовники платитимуть за новою ставкою і формулою розрахунку пайової участі: 4% від кошторисної вартості будівельних робіт. Причому на період до 31 грудня 2017 року застосований понижуючий коефіцієнт 0.5, завдяки чому протягом усього 2017 року забудовники зможуть сплачувати пайову участь за пільговим коефіцієнтом 2%.

Нагадаємо, раніше забудовник із кожного квадратного метра житла мав сплатити до бюджету міста 4% від кошторисної вартості будівництва, та 10% якщо будується комерційна нерухомість.

Відповідно до нового порядку, забудовник та місто можуть проводити взаємозаліки, якщо перший виконав роботи по будівництву інженерних мереж.

“Новий порядок сплати пайової участі — це широкий крок назустріч будівельній галузі. Якщо норматив дійсно працюватиме, як зазначено, це унеможливить будь-яку непрозорість, тож варто очікувати позитивних змін у розвитку міста. Бюджет має наповнюватись платежами, які стануть запорукою створення нових об’єктів соціальної інфраструктури, тож столиця стане більш комфортною! Також новий порядок сприятиме покращенню інвестиційного клімату. Чим менше бюрократичних процедур та зборів, тим більша ймовірність, що столиця зацікавить іноземних інвесторів. А це зростання міста, створення робочих місць, ріст економки”, — вважає правління — президент ПАТ “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір.