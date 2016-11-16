Депутат Киевсовета: новый порядок уплаты паевого участия будет способствовать улучшению инвестиционного климата

ukru
15 марта, 19:03 • 109497 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150561 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127645 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120896 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107167 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102602 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97543 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127476 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128933 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127480 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 49534 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 45389 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 67699 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 53119 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 33393 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 127476 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 127287 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 264009 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 293262 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 229498 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 106627 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 128933 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112662 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129857 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131810 просмотра
Актуальное
Депутат Киевсовета: новый порядок уплаты паевого участия будет способствовать улучшению инвестиционного климата

Депутат Киевсовета: новый порядок уплаты паевого участия будет способствовать улучшению инвестиционного климата

Киев • УНН

 • 7517 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Новый порядок уплаты паевого участия не только даст возможность городу наконец получить средства, необходимые для развития инфраструктуры, но и улучшит инвестиционный климат, так как упростит процедуру получения необходимых для уплаты взноса расчетов. Об этом в комментарии УНН сказала депутат Киевсовета, член комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Ольга Балицкая.

По ее словам, этот порядок приводит в соответствие с законом положения, которые существовали на местном уровне.

"Второе и самое главное - он полностью искореняет коррупцию, на любом этапе, то есть мы внедряем долевое участие независимо от любых коэффициентов. На сегодня долевое участие - это платеж, который осуществляет каждый застройщик на развитие инфраструктуры. Он составляет сотни тысяч, миллионы гривен с каждого объекта. Очевидно, никто эти средства платить не хочет.
Фактически, в Украине долевое участие и платежи за строительство вдвое выше, чем в Европе, но инфраструктура в несколько раз хуже. Вот такой парадокс ", - отметила депутат.

По словам О.Балицкой, долевое участие, по старой процедуре, рассчитывается по коэффициентам, которые занимают 27 страниц. Процесс этот был очень сложным и его трудно было проконтролировать.

"Подсчитали, что в целом с одного объекта долевого участия в прошлом году получали меньше 1%", - отметила депутат.

По процедуре, которая начнет действовать с 1 января 2017 года, будет установлен единый коэффициент и сама процедура подачи документов инвесторами будет упрощена.

"Для того, чтобы заплатить долевое участие по старому порядку каждый инвестор, который вкладывает в Украину, должен дать нашей стране около 10 млн грн. Знаете, что он должен был сделать? Позвонить, записаться в очередь, отстоять очередь перед кабинетом, собрать 14 документов и месяцев за 6 получить наконец договор в котором 27 страниц и где тебе начислят долевое участие. Итак, теперь документы можно подать в электронном виде без всякого контакта с чиновниками, их будет аж 2 - поскольку нас интересует сметная стоимость, экспертиза и количество метров, которые построены и больше ничего. Все остальное проверяют другие контролирующие органы ", - пояснила депутат.

Как сообщал УНН, Киевсовет поддержал новый порядок уплаты паевого участия.

Новый порядок вступает в силу с 1 января 2017 года. Все столичные застройщики будут платить по новой ставке и формуле расчета долевого участия: 4% от сметной стоимости строительных работ. Причем на период до 31 декабря 2017 года применен понижающий коэффициент 0.5, благодаря чему в течение всего 2017 года застройщики смогут платить долевое участие за льготным коэффициентом 2%.

Напомним, ранее застройщик с каждого квадратного метра жилья должен был уплатить в бюджет города 4% от сметной стоимости строительства, и 10% если строится коммерческая недвижимость.

Согласно новому порядку, застройщик и город могут проводить взаимозачеты, если первый выполнил работы по строительству инженерных сетей.

"Новый порядок уплаты паевого участия - это широкий шаг навстречу строительной отрасли. Если норматив действительно будет  работать как указано, это сделает невозможным любую непрозрачность, поэтому стоит ожидать положительных изменений в развитии города. Бюджет должен наполняться платежами, которые станут залогом создания новых объектов социальной инфраструктуры, поэтому столица станет более комфортной! Также новый порядок будет способствовать улучшению инвестиционного климата. Чем меньше бюрократических процедур и сборов, тем больше вероятность, что столица заинтересует иностранных инвесторов. А этот рост города, создание рабочих мест, рост экономики ", - считает  президент правления ПАО" ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы