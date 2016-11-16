Депутат Киевсовета: новый порядок уплаты паевого участия будет способствовать улучшению инвестиционного климата

По ее словам, этот порядок приводит в соответствие с законом положения, которые существовали на местном уровне.

"Второе и самое главное - он полностью искореняет коррупцию, на любом этапе, то есть мы внедряем долевое участие независимо от любых коэффициентов. На сегодня долевое участие - это платеж, который осуществляет каждый застройщик на развитие инфраструктуры. Он составляет сотни тысяч, миллионы гривен с каждого объекта. Очевидно, никто эти средства платить не хочет.

Фактически, в Украине долевое участие и платежи за строительство вдвое выше, чем в Европе, но инфраструктура в несколько раз хуже. Вот такой парадокс ", - отметила депутат.

По словам О.Балицкой, долевое участие, по старой процедуре, рассчитывается по коэффициентам, которые занимают 27 страниц. Процесс этот был очень сложным и его трудно было проконтролировать.

"Подсчитали, что в целом с одного объекта долевого участия в прошлом году получали меньше 1%", - отметила депутат.

По процедуре, которая начнет действовать с 1 января 2017 года, будет установлен единый коэффициент и сама процедура подачи документов инвесторами будет упрощена.

"Для того, чтобы заплатить долевое участие по старому порядку каждый инвестор, который вкладывает в Украину, должен дать нашей стране около 10 млн грн. Знаете, что он должен был сделать? Позвонить, записаться в очередь, отстоять очередь перед кабинетом, собрать 14 документов и месяцев за 6 получить наконец договор в котором 27 страниц и где тебе начислят долевое участие. Итак, теперь документы можно подать в электронном виде без всякого контакта с чиновниками, их будет аж 2 - поскольку нас интересует сметная стоимость, экспертиза и количество метров, которые построены и больше ничего. Все остальное проверяют другие контролирующие органы ", - пояснила депутат.

Как сообщал УНН, Киевсовет поддержал новый порядок уплаты паевого участия.

Новый порядок вступает в силу с 1 января 2017 года. Все столичные застройщики будут платить по новой ставке и формуле расчета долевого участия: 4% от сметной стоимости строительных работ. Причем на период до 31 декабря 2017 года применен понижающий коэффициент 0.5, благодаря чему в течение всего 2017 года застройщики смогут платить долевое участие за льготным коэффициентом 2%.

Напомним, ранее застройщик с каждого квадратного метра жилья должен был уплатить в бюджет города 4% от сметной стоимости строительства, и 10% если строится коммерческая недвижимость.

Согласно новому порядку, застройщик и город могут проводить взаимозачеты, если первый выполнил работы по строительству инженерных сетей.

"Новый порядок уплаты паевого участия - это широкий шаг навстречу строительной отрасли. Если норматив действительно будет работать как указано, это сделает невозможным любую непрозрачность, поэтому стоит ожидать положительных изменений в развитии города. Бюджет должен наполняться платежами, которые станут залогом создания новых объектов социальной инфраструктуры, поэтому столица станет более комфортной! Также новый порядок будет способствовать улучшению инвестиционного климата. Чем меньше бюрократических процедур и сборов, тем больше вероятность, что столица заинтересует иностранных инвесторов. А этот рост города, создание рабочих мест, рост экономики ", - считает президент правления ПАО" ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.