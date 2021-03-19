Денісова звернулась до Москалькової та генпрокурора РФ через порушення прав утримуваних кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Незаконно утримуваних кримських татар Джеміля Гафарова та Яшара Шіхаметова позбавляють права на отримання медичної допомоги. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала російську колегу Тетяну Москалькову та Генерального прокурора РФ вжити необхідних заходів, передає УНН.
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“Незаконно утримуваних кримських татар Джеміля Гафарова, який знаходиться в „ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области“ та Яшара Шіхаметова, який тримається в „ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю“ позбавляють права на отримання медичної допомоги”, — заявила Денісова.
Деталі
Зі слів омбудсмена, у Джеміля Гафарова, інваліда ІІ групи, загострилися хронічні хвороби — ниркова недостатність 4 стадії, ішемічна хвороба серця та інші. Понад рік він не отримує належної медичної допомоги, а його звернення до медичної частини слідчого ізолятора ігноруються та залишаються без будь-якої реакції.
Денісова підкреслила, що відповідно до КПК РФ, при виявленні в обвинуваченого тяжкого захворювання, що перешкоджає його утриманню під вартою, запобіжний захід у вигляді взяття під варту змінюється на більш м’який.
Яшар Шіхаметов також скаржиться на сильні болі у нирках. Він викликав лікаря кілька разів. Йому був проведений огляд, однак ні діагнозу, ні лікування досі не призначено, повідомила уповноважена ВР.
Вона зазначила, що такі дії, за Конвенцією про захист прав людини і основних свобод, прирівнюються до катувань і нелюдського поводження.
“Прошу Уповноваженого з прав людини РФ Тетяну Москалькову терміново вжити необхідних заходів з метою відновлення прав Джеміля Гафарова та Яшара Шіхаметова. Звертаюся до Генерального прокурора РФ з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності винних посадових осіб у вчинені ними злочинів передбаченими статтями 124, 124.1, 125 Кримінального кодексу РФ, а саме через ненадання медичної допомоги незаконно утримуваним громадянам України”, — наглосила омбудсмен.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, 27 березня 2019 року в анексованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 людей, включно з тими, хто прийшов підтримати кримських татар, у чиїх домівках влаштували обшуки. Один з затриманих — Джеміль Гафаров.
Яшара Шіхаметова затримали під час чергової хвилі обшуків у кримських татар на території тимчасово окупованого Криму у лютому 2021 року.