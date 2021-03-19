Денисова обратилась к Москальковой и генпрокурору РФ из-за нарушения прав удерживаемых крымских татар

Цитата

“Незаконно удерживаемых крымских татар Джемиля Гафарова, который находится в „ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области“ и Яшара Шихаметова, который держится в „ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю“ лишают права на получение медицинской помощи”, — заявила Денисова.

Детали

По словам омбудсмена, у Джемиля Гафарова, инвалида II группы, обострились хронические болезни — почечная недостаточность 4 стадии, ишемическая болезнь сердца и другие. Более года он не получает надлежащей медицинской помощи, а его обращение в медицинскую часть СИЗО игнорируются и остаются без какой либо реакции.

Денисова подчеркнула, что в соответствии с УПК РФ, при обнаружении у обвиняемого тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию под стражей, мера пресечения в виде заключения под стражу меняется на более мягкую.

Яшар Шихаметов также жалуется на сильные боли в почках. Он вызвал врача несколько раз. Ему был проведен обзор, однако ни диагноза, ни лечения до сих пор не назначенно, сообщила уполномоченная ВР.

Она отметила, что такие действия, по Конвенции о защите прав человека и основных свобод, приравниваются к пыткам и бесчеловечному обращению.

“Прошу Уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову срочно принять необходимые меры для восстановления прав Джемиля Гафарова и Яшара Шихаметова. Обращаюсь к Генеральному прокурору РФ с требованием привлечь к уголовной ответственности виновных должностных лиц в совершении ими преступлений предусмотренных статьями 124, 124.1, 125 Уголовного кодекса РФ, а именно из-за неоказания медицинской помощи незаконно удерживаемым гражданам Украины”, — наглосила омбудсмен.

Что было раньше

Как сообщал УНН, 27 марта 2019 года в аннексированном Крыму российские силовики устроили обыски в домах крымскотатарских активистов и задержали более 20 человек, включая тех, кто пришел поддержать крымских татар, в чьих домах устроили обыски. Один из задержанных — Джемиль Гафаров.

Яшар Шихаметова задержали во время очередной волны обысков у крымских татар на территории временно оккупированного Крыма в феврале 2021 года.