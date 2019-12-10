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Денісова заявила, що Балух і Карпюк працюватимуть в офісі Омбудсмена

Денісова заявила, що Балух і Карпюк працюватимуть в офісі Омбудсмена

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Звільнені з російської в’язниці українські політв’язні Володимир Балух та Микола Карпюк працюватимуть в офісі Омбудсмена. Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Після повернення з російського полону Микола Карпюк та Володимир Балух продовжують займатися громадською діяльністю”, — зазначила Денісова.

За її словами, було підписано Меморандум про співпрацю щодо попередження катувань людей у місцях несвободи та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

“Найближчим часом Миколу Карпюка, який очолює громадську організацію „Український центр запобігання катувань“ моїм наказом буде призначено членом Експертної ради при Уповноваженому ВРУ з прав людини, а Володимир Балух увійде до Координаційної ради з питань реалізації національного превентивного механізму при Уповноваженому”, — зазначила омбудсмен.

За її словами, перший спільний моніторинговий візит буде здійснено до Лук’янівського СІЗО з метою перевірки усунення недоліків, що були виявлені під час попереднього моніторингу.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту “Бориспіль”. Були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панова, Олексій Сізоновіч, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.

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