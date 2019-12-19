Денісова повідомила про низку порушень у тайських в’язницях, де перебувають українці

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова відвідала українців, яких утримують у вʼязницях Таїланду, і заявила про низку порушень. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.