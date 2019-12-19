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Денісова повідомила про низку порушень у тайських в’язницях, де перебувають українці

Денісова повідомила про низку порушень у тайських в’язницях, де перебувають українці

Київ • УНН

 • 10322 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова відвідала українців, яких утримують у вʼязницях Таїланду, і заявила про низку порушень. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Омбудсмен відвідала громадян України, які утримуються у чотирьох тайських в’язницях – "Klongprem central Prison", "Central Women Correctional Institution", "Bangkwang central Prison", "Bangkok Remand Prison". Там їй вдалося поговорити з нашими співгромадянами віч-на-віч та в конфіденційній розмові детально обговорити всі проблемні питання та з’ясувати їх потреби.

"Хочу відзначити, що у тайських в’язницях є низка порушень, а саме: недотримання норми площі на одну особу, санітарні умови не відповідають установленим нормам, немає доступу до чистої питної води. Деякі ув’язнені українці потребують надання кваліфікованого лікування, яке відсутнє в переліку доступної медичної допомоги в пенітенціарних закладах Таїланду. Також відсутній доступ до спортмайданчиків", - зазначила омбудсмен.

Також повідомляється, що наші співгромадяни обмежені в доступі до отримання новин зі своєї країни: єдине, що вони можуть дивитися – тайські серіали, навіть без субтитрів англійською мовою. Більше того, є обмеження в часі на спілкування з рідними по онлайн зв’язку.

"Найголовнішим проханням, з яким до мене зверталися всі ув’язнені громадяни України – знайти можливість повернути їх додому! В свою чергу поінформувала їх, що по результатах зустрічі з Омбудсманом Таїланду будемо сприяти щоб наші країни у найкоротші строки підписали Угоду щодо передачі засуджених. Також повідомила, що тайська сторона пообіцяла вияснити можливість прискорення розгляду клопотань про індивідуальні королівські помилування", - написала Денісова.

Вона зазначила, що за результатами візитів до ув’язнених громадян України у невідкладному порядку будуть направлені відповідні звернення до Омбудсмана Таїланду задля забезпечення їх прав і свобод у місцях несвободи.

Нагадаємо, омбудсмен Денісова закликала свого тайського колегу допомогти ув'язненим українцям.

Українські Національні Новини

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