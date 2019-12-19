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Денисова сообщила о ряде нарушений в тайских тюрьмах, где находятся украинцы

Денисова сообщила о ряде нарушений в тайских тюрьмах, где находятся украинцы

Киев  •  УНН

 • 10321 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова посетила украинцев, содержащихся в тюрьмах Таиланда, и заявила о ряде нарушений. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

Омбудсмен посетила граждан Украины, которые содержатся в четырех тайских тюрьмах - "Klongprem central Prison", "Central Women Correctional Institution", "Bangkwang central Prison", "Bangkok Remand Prison". Там ей удалось поговорить с нашими согражданами лицом к лицу и в конфиденциальной беседе детально обсудить все проблемные вопросы, и выяснить их потребности.

"Хочу отметить, что в тайских тюрьмах есть ряд нарушений, а именно: несоблюдение нормы площади на одного человека, санитарные условия не соответствуют установленным нормам, нет доступа к чистой питьевой воде. Некоторые заключенные украинцы требуют предоставления квалифицированного лечения, которое отсутствует в списке доступной медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях Таиланда. Также отсутствует доступ к спортплощадкам", - отметила омбудсмен.

Также сообщается, что наши сограждане ограничены в доступе к получению новостей из своей страны: единственное, что они могут смотреть - тайские сериалы, даже без субтитров на английском языке. Более того, есть ограничения во времени на общение с родными по онлайн связи.

"Самой главной просьбой, с которой ко мне обращались все заключенные граждане Украины - найти возможность вернуть их домой! В свою очередь проинформировала их, что по результатам встречи с омбудсменом Таиланда будем способствовать, чтобы наши страны в кратчайшие сроки подписали Соглашение о передаче осужденных. Также сообщила, что тайская сторона пообещала выяснить возможность ускорения рассмотрения ходатайств об индивидуальных королевских помилованиях", - написала Денисова.

Она отметила, что по результатам визитов к заключенным гражданам Украины в неотложном порядке будут направлены соответствующие обращения к Омбудсмену Таиланда для обеспечения их прав и свобод в местах несвободы.

Напомним, омбудсмен Денисова призвала своего тайского коллегу помочь заключенным украинцам.

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