Денис Монастирський відвідав іспит найкращих гвардійців. І взяв із собою синів

Деталі

Берет з відзнакою за результатами іспиту здобули 11 найкращих гвардійців, усього у іспиті взяли участь 75 військовослужбовців з різних регіонів України, серед яких була одна жінка.

“Ви воїни, які допомагають захищати незалежність України. Найкращим свідченням моєї поваги до вас є те, що зі мною мої діти (міністр виховує двох синів — ред.). Я хочу, щоб вони брали приклад з найкращих військовослужбовців, які отримують берет з відзнакою”, — сказав Денис Монастирський.

Командувач Нацгвардії Микола Балан зазначив, що іспити за право носити берет з відзнакою вдосконалюються вже четвертий рік поспіль.

“Відзнака для нацгвардійців найбільш почесна та авторитетна серед всіх існуючих у Національній гвардії. Це дуже справедливі та неупереджені іспити, і те, як воїни долатимуть дистанцію, стане для присутніх підтвердженням цього”, — сказав він.

На іспитах були присутні представники 11 операції “UNIFIER” за участі командирки Мелані Лейк. За її словами, у Канаді будуть впроваджуватися методи оцінювання воїнів Збройних сил Канади на змаганнях на прикладі іспиту на право носити берет з відзнакою за зразком НГУ.

Вона також зазначила, що сам кваліфікаційний іспит - непростий та різноплановий, що добре відобразиться на моральному та фізичному досвіді учасників, а отже зробить їх більш готовими до будь-яких умов надалі в житті.

Детальніше про іспит

Кваліфікаційні іспити тривали у Вишгороді на базі Першої президентської бригади оперативного призначення ім. гетьмана Петра Дорошенка НГУ. 8 груп з 10 кандидатів по черзі минали 11-кілометрову дистанцію з 3-х випробувань.

І випробування — марш-кидок на 10-12 км в повній амуніції по пересічній місцевості з подоланням штучних та природних перешкод: подолання смуги перешкод, виконання нормативів з бойової підготовки (тактичної, вогневої, військово-медичної підготовки, вирішення логічних завдань, метання гранати на дальність, подолання психологічної перешкоди, виконання вправ силової підготовки, виконання вправи з автомата Калашникова на влучність).

ІІ випробування — стрільба з бойової зброї, а саме виконання вправи з пістолета та з автомата на влучність.

ІІІ випробування — рукопашний бій з інструктором з рукопашного бою або з володарем берета з відзнакою.

Під час візиту до бригади оперативного призначення голова МВС оглянув стрілецьке озброєння, яким оснащені підрозділи НГУ, кінологічний центр, медичний пункт та фізкультурно-оздоровчий комплекс.