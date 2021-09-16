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Денис Монастырский посетил экзамен лучших гвардейцев. И взял с собой сыновей

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский посетил квалификационный экзамен Нацгвардии на право носить берет с отличием. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел.

Детали

Берет с отличием по результатам экзамена получили 11 лучших гвардейцев, всего в экзамене приняли участие 75 военнослужащих из разных регионов Украины, среди которых была одна женщина.

"Вы воины, которые помогают защищать независимость Украины. Лучшим свидетельством моего уважения к вам является то, что со мной мои дети (министр воспитывает двух сыновей - ред.). Я хочу, чтобы они брали пример с лучших военнослужащих, получающих берет с отличием", - сказал Денис Монастырский.

Командующий Нацгвардии Николай Балан отметил, что экзамены за право носить берет с отличием совершенствуются уже четвертый год подряд.

"Отличие для нацгвардейцев - самая почетное и авторитетное среди всех существующих в Национальной гвардии. Это очень справедливые и беспристрастные экзамены, и то, как воины будут преодолевать дистанцию, станет для собравшихся подтверждением этого", - сказал он.

На экзаменах присутствовали представители 11 операции "UNIFIER" с участием командира Мелани Лейк. По ее словам, в Канаде будут внедряться методы оценки воинов Вооруженных сил Канады на соревнованиях на примере экзамена на право носить берет с отличием по образцу НГУ.

Она также отметила, что сам квалификационный экзамен - непростой и неоднозначный, что хорошо отразится на моральном и физическом опыте участников, а следовательно сделает их более готовыми к любым условиям в дальнейшем в жизни.

Подробнее об экзамене

Квалификационные экзамены проходили в Вышгороде на базе Первой президентской бригады оперативного назначения им. гетмана Петра Дорошенко НГУ. 8 групп с 10 кандидатов по очереди проходили 11-километровую дистанцию с 3-х испытаний.

І испытание - марш-бросок на 10-12 км в полной амуниции по пересеченной местности с преодолением искусственных и естественных препятствий: преодоление полосы препятствий, выполнение нормативов по боевой подготовке (тактической, огневой, военно-медицинской подготовки, решение логических задач, метание гранаты на дальность, преодоление психологического препятствия, выполнение упражнений силовой подготовки, выполнение упражнения из автомата Калашникова на меткость).

ІІ испытание - стрельба из боевого оружия, а именно выполнение упражнения из пистолета и из автомата на меткость.

ІІІ испытание - рукопашный бой с инструктором по рукопашному бою или обладателем берета с отличием.

Во время визита в бригаду оперативного назначения глава МВД осмотрел стрелковое вооружение, которым оснащены подразделения НГУ, кинологический центр, медицинский пункт и физкультурно-оздоровительный комплекс.

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