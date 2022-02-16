День єднання: у Києві розгорнули 200-метровий прапор України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. На честь Дня єднання на НСК "Олімпійський" у Києві розгорнули державний прапор України завдовжки 200 метрів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку стадіону.
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"Сьогодні, у День єднання, на головній спортивній арені майорів 200-метровий державний прапор та лунав державний гімн. Майже сторічна арена стала свідком багатьох сторінок історії. Сьогодні "Олімпійський" гордо демонстрував, що українці згуртована нація! Слава Україні!" — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
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Президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців у День єднання.