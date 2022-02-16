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День єднання: посли ЄС та посольство США підтримали Україну

День єднання: посли ЄС та посольство США підтримали Україну

Київ • УНН

 • 17327 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. У День єднання, який призначили на 16 лютого, посли ЄС в Україні поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих українських захисників у війні проти агресора. Про це повідомив очільник представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас у вівторок, пише УНН.

Цитата:

“У цей День єднання посли ЄС поклали квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській у Києві. Ми єдині в тому, щоб віддати шану всім, хто загинув у війні проти агресора з 2014 року. Наша підтримка Україні непохитна”, — написав він у своєму Twitter.

Деталі

Також заяву зробило посольство США в Україні.

“У День Єднання ми — разом з Україною!”, — йдеться в заяві.

Раніше Президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців у День єднання.

On this Day of Unity, the EU Ambassadors laid flowers to the Wall of Remembrance at Mykhailivski in Kyiv. We are united in paying tribute to all who have fallen in the war against the aggressor since 2014.

Our support to Ukraine is unwavering. #StandWithUkraine pic.twitter.com/sXQoAjzaaq

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 16, 2022

У День Єднання ми - разом з Україною! #UnitedWithUkraine
On Ukraine’s Day of Unity, we remain #UnitedWithUkraine pic.twitter.com/Ct0y1Lm1Zi

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 16, 2022

Доповнення

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. У ЗМІ з посиланням на американську розвідку навіть називали “дату вторгнення”, Зеленський цей день — 16 лютого — оголосив указом Днем єднання.

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