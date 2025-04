День єднання: посли ЄС та посольство США підтримали Україну

Цитата:

“У цей День єднання посли ЄС поклали квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській у Києві. Ми єдині в тому, щоб віддати шану всім, хто загинув у війні проти агресора з 2014 року. Наша підтримка Україні непохитна”, — написав він у своєму Twitter.

Деталі

Також заяву зробило посольство США в Україні.

“У День Єднання ми — разом з Україною!”, — йдеться в заяві.

Раніше Президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців у День єднання.

Доповнення

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. У ЗМІ з посиланням на американську розвідку навіть називали “дату вторгнення”, Зеленський цей день — 16 лютого — оголосив указом Днем єднання.