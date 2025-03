День единения: послы ЕС и посольство США поддержали Украину

Цитата:

“В этот День единения послы ЕС возложили цветы к Стене памяти на Михайловской в Киеве. Мы едины в том, чтобы отдать дань уважения всем, кто погиб в войне против агрессора с 2014 года. Наша поддержка Украине непоколебима", - написал он в своем Twitter.

Детали

Также заявление сделало посольство США в Украине.

“В День единения мы - вместе с Украиной!" - говорится в заявлении.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам в День единения.

On this Day of Unity, the EU Ambassadors laid flowers to the Wall of Remembrance at Mykhailivski in Kyiv. We are united in paying tribute to all who have fallen in the war against the aggressor since 2014.



Our support to Ukraine is unwavering.#StandWithUkrainepic.twitter.com/sXQoAjzaaq

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 16, 2022

В День Единения мы - вместе с Украиной!#UnitedWithUkraine

On Ukraine’s Day of Unity, we remain#UnitedWithUkrainepic.twitter.com/Ct0y1Lm1Zi

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 16, 2022

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”. В СМИ со ссылкой на американскую разведку даже называли “дату вторжения”, Зеленский этот день — 16 февраля — указом объявил Днем единения.