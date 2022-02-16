День единения: послы ЕС и посольство США поддержали Украину

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В День единения, который назначили на 16 февраля, послы ЕС в Украине возложили цветы к Стене памяти погибших украинских защитников в войне против агрессора. Об этом сообщил глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас во вторник, пишет УНН.