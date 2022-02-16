Зеленський записав відеозвернення до українців у День єднання
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців у День єднання, пише УНН.
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Відеозвернення оприлюднено вранці 16 лютого, після 8 години. Там Президент згадує про телемарафон, який влада запустила у День єднання, указ про відзначення якого буквального днями підписав Зеленський на тлі повідомлень про загрозу російського вторгнення.
Цитата:
"Сьогодні важливий день - День єднання нас всіх. Ми різні, (...) але об'єднує нас одне бажання - жити: жити в мирі, жити щасливо, однією родиною, з дітьми, з батьками. І на все це ми маємо повне право, бо ми - у себе вдома, ми - в Україні. І ніхто наш дім не буде любити так, як ми любимо, і ніхто, тільки ми разом зможемо наш дім захистити", - сказав Зеленський.
Президент анонсував також телемарафон, зазначивши, щоб дивилися "нас лише на наших телеканалах".
Додамо, Зеленський записав відеозвернення у приміщенні на фоні шафи з книжками.
Доповнення
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.
Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. У ЗМІ з посиланням на американську розвідку навіть називали "дату вторгнення", Зеленський цей день - 16 лютого - оголосив указом Днем єднання.