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Зеленский записал видеообращение к украинцам в День единения

Зеленский записал видеообращение к украинцам в День единения

Киев • УНН

 • 23420 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам в День единения, пишет УНН.

Детали

Видеообращение обнародовано утром 16 февраля, после 8 часов. Там Президент вспоминает о телемарафоне, который власть запустила в День единения, указ о праздновании которого буквального на днях подписал Зеленский на фоне сообщений об угрозе российского вторжения.

Цитата:

"Сегодня важный день - День единения всех нас. Мы разные, (...) но объединяет нас одно желание - жить: жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право, потому что мы - у себя дома, мы - в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим, и никто, только мы вместе сможем защитить наш дом", - сказал Зеленский.

Президент анонсировал также телемарафон, отметив, чтобы смотрели "нас только на наших телеканалах".

Добавим, что Зеленский записал видеообращение в помещении на фоне шкафа с книгами.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”. В СМИ со ссылкой на американскую разведку даже называли "дату вторжения", Зеленский этот день - 16 февраля - указом объявил Днем единения.

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