День единения: в Киеве развернули 200-метровый флаг Украины

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"Сегодня, в День единения, на главной спортивной арене развевался 200-метровый государственный флаг и звучал государственный гимн. Почти столетняя арена стала свидетелем многих страниц истории. Сегодня "Олимпийский" гордо демонстрировал, что украинцы сплоченная нация! Слава Украине!"- говорится в сообщении.

Напомним

В День единения, который назначили на 16 февраля, послы ЕС в Украине положили цветы к Стене памяти погибших украинских защитников в войне против агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам в День единения.