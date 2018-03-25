День волі: у Мінську затримано щонайменше 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Мінську, на площі Якуба Коласа, затримано щонайменше 30 осіб, передає УНН із посиланням на БелаПАН.
Так, за інформацією видання, на площі затриманий один із заявників забороненої акції Сергій Спариш, а також співголова руху солідарності "Разам" Олена Толстая.
ЗМІ відзначає, що забирають в основному чоловіків. До людей підходять з проханням пред'явити паспорт, а потім відводять їх в автозаки, які знаходяться по всьому периметру площі.
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Співробітники інформаційної групи ГУВС Мінміськвиконкому закликали журналістів працювати тільки в центрі площі і не заважати співробітникам правоохоронних органів. На питання, чому забирають людей, співробітник інформаційної групи повідомив, що "для перевірки документів".
"Думаю, перевірять і все буде в порядку", - сказав він.
Людей на площі трохи, деякі жінки голосно обурюються діями співробітників міліції.
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Раніше, незважаючи на заборону, Микола Статкевич закликав своїх прихильників зібратися на площі Якуба Коласа, щоб провести "Марш гідності" до оперного театру, де пройде санкціонований Мінміськвиконкому мітинг і концерт з нагоди Дня Волі.
Проте сам Статкевич був затриманий сьогодні вранці біля свого будинку.
Нагадаємо, сьогодні в Білорусі відзначають День Волі - річницю проголошення Білоруської народної республіки.