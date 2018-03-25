День свободы: в Минске задержаны по меньшей мере 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Минске на площади Якуба Коласа, задержаны не менее 30 человек, передает УНН со ссылкой на БелаПАН.
Так, по информации издания, на площади задержан один из заявителей запрещенной акции Сергей Спариш, а также сопредседатель движения солидарности "Разам" Елена Толстая.
СМИ отмечает, что забирают в основном мужчин. К людям подходят с просьбой предъявить паспорт, а затем отводят их в автозаки, которые находятся по всему периметру площади.
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Сотрудники информационной группы ГУВД Мингорисполкома призвали журналистов работать только в центре площади и не мешать сотрудникам правоохранительных органов. На вопрос, почему забирают людей, сотрудник информационной группы сообщил, что "для проверки документов".
"Думаю, проверят и все будет в порядке", - сказал он.
Людей на площади не много, некоторые женщины громко возмущаются действиями сотрудников милиции.
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Ранее, несмотря на запрет, Николай Статкевич призвал своих сторонников собраться на площади Якуба Коласа, чтобы провести "Марш достоинства" к оперному театру, где пройдет санкционированный Мингорисполкомом митинг и концерт по случаю Дня Воли.
Однако сам Статкевич был задержан сегодня утром возле своего дома.
Напомним, сегодня в Беларуси отмечают День Воли - годовщину провозглашения Белорусской народной республики.