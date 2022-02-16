День і місяць неважливі: Зеленський заявив, що ми будемо себе захищати "у березні, квітні та вересні"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Україну не лякають жодні прогнози, адже країна готова захищатися від вторгнення Росії незалежно від дати. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський перед військовослужбовцями та правоохоронцями в Маріуполі, наголосивши, що українці стали ще міцнішими за останні 8 років, передає кореспондент УНН.
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“Нас не лякають жодні прогнози, нас не лякають жодні люди, жодні вороги. Нас не лякають будь-які дати, бо ми будемо себе захищати й 16 лютого, і 17 лютого, і в березні, і у квітні, і у вересні. День і місяць неважливі. Важливий рік — це 2022 рік, а не 2014 рік. Це важлива різниця. Війна йде 8 років, ми стали у стільки ж разів міцнішими”, — сказав Зеленський.
Доповнення
Британський таблоїд The Sun з посиланням на дані американської розвідки повідомляв, що Росія має намір вторгнутися в Україну 16 лютого, о першій годині ночі за британським часом і о третій годині ночі за київським, завдавши масованого ракетного удару за участю 200 000 військовослужбовців. Вторгнення не сталося.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи інформацію The Sun про час вторгнення Росії в Україну, зазначив, що потрібно розрізняти таблоїди і поважні ЗМІ.
Президент США Джо Байден заявив, що аналітики вказують на те, що російські війська залишаються в дуже загрозливій позиції відносно України, попри заяви міністерства оборони Росії про їх відведення.