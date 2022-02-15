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Байден вважає, що російські війська зберігають позиції для можливого вторгнення

Байден вважає, що російські війська зберігають позиції для можливого вторгнення

Київ • УНН

 • 18052 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що аналітики вказують на те, що російські війська залишаються в дуже загрозливій позиції відносно України, попри заяви міністерства оборони Росії про їх відведення, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Сьогодні міністерство оборони РФ повідомило, що певні підрозділи військові полишають свої позиції поблизу України, це було б добре, але ми цього ще не перевірили. Ми ще не перевірили, чи повертаються російські військові частини на свої бази. Наші аналітики вказують на те, що вони залишаються в дуже загрозливій позиції”, — сказав Байден.

Деталі

За його словами, Росія має понад 150 тис. військових у РФ та в Білорусі поблизу українського кордону.

“Вторгнення є можливим. Тому ми знову закликаємо негайно покинути Україну американців”, — зазначив Байден.

Контекст

15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань і відведення своїх військ від українських кордонів. При цьому зазначалося, що російські військові все ще продовжують навчання на декількох напрямках.

Але аналітики Conflict Intelligence Team стверджують, що колони військової техніки Збройних сил РФ продовжують рухатися до кордону з Україною.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна повірить у деескалацію біля своїх кордонів тоді, коли побачить відведення російських військ.

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