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Демонополізуючи “Нафтогаз” ми відкриваємо шлюзи для інвестора - С.Кубів

Демонополізуючи “Нафтогаз” ми відкриваємо шлюзи для інвестора - С.Кубів

Київ • УНН

 • 12491 перегляди

За його словами, на шляху втілення реформ, передбачених Третім енергопакетом, КМУ вже розробив та затвердив стратегію щодо реструктуризації повноважень НАК “Нафтогазу”

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Приймаючи рішення на користь створення ринку газу та позбавлення НАК “Нафтогазу” монопольного становища, ми “відкриваємо шлюзи” до залучення інвестицій в країну. Про це у коментарі УНН сказав перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

За його словами, на шляху втілення реформ, передбачених Третім енергопакетом, КМУ вже розробив та затвердив стратегію щодо реструктуризації повноважень НАК “Нафтогазу”.

“Станом на сьогодні, перше, є чітка вимога Третього енергопакету від ЄС щодо „Нафтогазу“. Друге, Кабмін з цього приводу має чітку позицію і розуміння, що сьогодні „Нафтогаз“ є монополією. Третє, ми говоримо наразі про нову європейську стандартизовану систему, яку хоче запровадити уряд у газовій галузі, і ми говоримо про можливість „відкриття шлюзу“ для залучення інвестицій у газотранспортну систему”, — сказав він.

За словами С.Кубіва, реструктуризація ПАТ НАК “Нафтогазу” є важливою. Це дозволить сформувати ринок газу, на якому працюватиме не один трейдер, а декілька, які, у свою чергу, формуватимуть ринкову ціну на газ.

“Найважливіше, коли ми знищимо монополію для будь якої фірми — це є реальний шлях встановлення, не те що проукраїнських чи проєвропейських стандартів, а ми говоримо про формування ринку газу, де буде не один трейдер „Нафтогаз“, а декілька трейдерів, які будуть формувати свою ціну. І ми говоримо про відокремлення структур і „Украгазвидобування“ (від „Нафтогазу“, — ред.) у перспективі. Ми говоримо також і про відокремлення нафтового напрямку”, — пояснив він.

При цьому, коментуючи ситуацію, яка виникала під час спроби КМУ на виконання вимог Третього енергопакету перепідпорядкувати “Нафтогаз” МЕРТу, С. Кубів зазначив, що у підсумку виникло “певне інформаційне непорозуміння”.

Висловлюючи свою особисту думку щодо реформ на газовому ринку країни, віце-прем’єр міністр зазначив, що підтримує ідею створення біржі газу. Це дозволить компаніям конкурувати між собою нижчою ціною.

“Моя особиста думка полягає в тому, що ми повинні сформувати біржу газу в Україні. Коли ми сформуємо таку біржу, де трейдерів 10 чи 20, це дозволить утворити справедливу ціну. Бо, сьогодні не правильно, що Украгазвидобування продає по тій ціні, яку каже йому „Нафтогаз“.

А якщо буде, наприклад, Укргазвидобування і буде кілька фірм по газовидобуванню. То так ми створимо майданчик для біржі і тоді конкуренція чотирьох-п’яти фірм, які продають газ, створить справедливу ціну, яка буде зрозуміла суспільству. Тоді людям не потрібно буде доводити, чому ціна така, а не інша. І, найголовніше, - це можливість вибору”.

Не менш важливим, ніж питання газового ринку, С.Кубів назвав аспект якості.

“Дуже важливо, що ми сьогодні говоримо про ціну газу і про об’єм газу, а я ще ставлю питання, яке є глибшим, яке я обов’язково підніму, і впевнений, що уряд підтримає, — це якість газу, його енергетичність. Бо чим газ енергетичніший, тим менше його потрібно спалювати. І друге питання - це покращення якості послуг, що є головним для людей. Оце моє розуміння”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, за словами експертів, без реформування “Нафтогазу” в Україні ніколи не буде європейського газового та нафтового ринку.

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