Демонополізуючи “Нафтогаз” ми відкриваємо шлюзи для інвестора - С.Кубів

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Приймаючи рішення на користь створення ринку газу та позбавлення НАК “Нафтогазу” монопольного становища, ми “відкриваємо шлюзи” до залучення інвестицій в країну. Про це у коментарі УНН сказав перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

За його словами, на шляху втілення реформ, передбачених Третім енергопакетом, КМУ вже розробив та затвердив стратегію щодо реструктуризації повноважень НАК “Нафтогазу”.

“Станом на сьогодні, перше, є чітка вимога Третього енергопакету від ЄС щодо „Нафтогазу“. Друге, Кабмін з цього приводу має чітку позицію і розуміння, що сьогодні „Нафтогаз“ є монополією. Третє, ми говоримо наразі про нову європейську стандартизовану систему, яку хоче запровадити уряд у газовій галузі, і ми говоримо про можливість „відкриття шлюзу“ для залучення інвестицій у газотранспортну систему”, — сказав він.

За словами С.Кубіва, реструктуризація ПАТ НАК “Нафтогазу” є важливою. Це дозволить сформувати ринок газу, на якому працюватиме не один трейдер, а декілька, які, у свою чергу, формуватимуть ринкову ціну на газ.

“Найважливіше, коли ми знищимо монополію для будь якої фірми — це є реальний шлях встановлення, не те що проукраїнських чи проєвропейських стандартів, а ми говоримо про формування ринку газу, де буде не один трейдер „Нафтогаз“, а декілька трейдерів, які будуть формувати свою ціну. І ми говоримо про відокремлення структур і „Украгазвидобування“ (від „Нафтогазу“, — ред.) у перспективі. Ми говоримо також і про відокремлення нафтового напрямку”, — пояснив він.

При цьому, коментуючи ситуацію, яка виникала під час спроби КМУ на виконання вимог Третього енергопакету перепідпорядкувати “Нафтогаз” МЕРТу, С. Кубів зазначив, що у підсумку виникло “певне інформаційне непорозуміння”.

Висловлюючи свою особисту думку щодо реформ на газовому ринку країни, віце-прем’єр міністр зазначив, що підтримує ідею створення біржі газу. Це дозволить компаніям конкурувати між собою нижчою ціною.

“Моя особиста думка полягає в тому, що ми повинні сформувати біржу газу в Україні. Коли ми сформуємо таку біржу, де трейдерів 10 чи 20, це дозволить утворити справедливу ціну. Бо, сьогодні не правильно, що Украгазвидобування продає по тій ціні, яку каже йому „Нафтогаз“.

А якщо буде, наприклад, Укргазвидобування і буде кілька фірм по газовидобуванню. То так ми створимо майданчик для біржі і тоді конкуренція чотирьох-п’яти фірм, які продають газ, створить справедливу ціну, яка буде зрозуміла суспільству. Тоді людям не потрібно буде доводити, чому ціна така, а не інша. І, найголовніше, - це можливість вибору”.

Не менш важливим, ніж питання газового ринку, С.Кубів назвав аспект якості.

“Дуже важливо, що ми сьогодні говоримо про ціну газу і про об’єм газу, а я ще ставлю питання, яке є глибшим, яке я обов’язково підніму, і впевнений, що уряд підтримає, — це якість газу, його енергетичність. Бо чим газ енергетичніший, тим менше його потрібно спалювати. І друге питання - це покращення якості послуг, що є головним для людей. Оце моє розуміння”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, за словами експертів, без реформування “Нафтогазу” в Україні ніколи не буде європейського газового та нафтового ринку.