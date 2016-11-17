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Демонополизируя "Нафтогаз" мы открываем шлюзы для инвестора - С.Кубив

Демонополизируя "Нафтогаз" мы открываем шлюзы для инвестора - С.Кубив

Киев • УНН

 • 12484 просмотра

По его словам, на пути проведения реформ, предусмотренных Третьим энергопакетом, КМУ уже разработал и утвердил стратегию реструктуризации полномочий НАК "Нафтогаза"

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Принимая решение в пользу создания рынка газа и лишения НАК "Нафтогаза" монопольного положения, мы "открываем шлюзы" к привлечению инвестиций в страну. Об этом в комментарии УНН сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

По его словам, на пути проведения реформ, предусмотренных Третьим энергопакетом, КМУ уже разработал и утвердил стратегию реструктуризации полномочий НАК "Нафтогаза".

"По состоянию на сегодня, первое, есть четкое требование Третьего энергопакета от ЕС по "Нафтогазу". Второе, Кабмин по этому поводу имеет четкую позицию и понимание, что сегодня "Нафтогаз" является монополией. Третье, мы говорим сейчас о новой европейской стандартизированной системе, которую хочет ввести правительство в газовой отрасли, и мы говорим о возможности "открытия шлюза" для привлечения инвестиций в газотранспортную систему", - сказал он.

По словам С.Кубива, реструктуризация ОАО НАК "Нафтогаза" является важной. Это позволит сформировать рынок газа, на котором будет работать не один трейдер, а несколько, которые, в свою очередь, будут формировать рыночную цену на газ.

"Самое важное, когда мы уничтожим монополию для любой фирмы - это реальный путь установления, не только проукраинских или проевропейских стандартов, а мы говорим о формировании рынка газа, где будет не один трейдер "Нафтогаз", а несколько трейдеров, которые будут формировать свою цену. И мы говорим об отделении структур и "Укргаздобычи" (от "Нафтогаза", - ред.) в перспективе. Мы говорим также и об отделении нефтяного направления", - пояснил он.

При этом, комментируя ситуацию, которая возникала при попытке КМУ во исполнение требований Третьего энергопакета переподчинить "Нафтогаз" МЭРТу, С. Кубив отметил, что в итоге возникло "определенное информационное недоразумение".

Выражая свое личное мнение относительно реформ на газовом рынке страны, вице-премьер-министр отметил, что поддерживает идею создания биржи газа. Это позволит компаниям конкурировать между собой низкой ценой.

"Мое личное мнение заключается в том, что мы должны сформировать биржу газа в Украине. Когда мы сформируем такую ​​биржу, где трейдеров 10 или 20, это позволит создать справедливую цену. Потому, сегодня не правильно, что Укргаздобыча продает по той цене, которую говорит ему "Нафтогаз".

А если, например, будет Укргаздобыча и будет несколько фирм по газодобыче. То так мы создадим площадку для биржи и тогда конкуренция четырех-пяти фирм, которые продают газ, создаст справедливую цену, которая будет понятна обществу. Тогда людям не нужно будет доказывать, почему цена такая, а не другая. И самое главное - это возможность выбора".

Не менее важным, чем вопрос газового рынка, С.Кубив назвал аспект качества.

"Очень важно, что мы сегодня говорим о цене газа и об объеме газа, а я еще ставлю вопрос, который является более глубоким, который я обязательно подниму, и уверен, что правительство поддержит - это качество газа, его энергетичность. Ибо чем газ более энергетичный, тем меньше его нужно сжигать. И второй вопрос - это улучшение качества услуг, что является главным для людей. Это понимание", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, по словам экспертов, без реформирования "Нафтогаза" в Украине никогда не будет европейского газового и нефтяного рынка.

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