Делегація Зеленського в США проситиме надати ATACMS та Grey Eagle - Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Українська делегація в США проситиме про постачання ATACMS та Grey Eagle під час візиту 21 грудня. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
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«За словами людини, знайомої з дискусіями, під час зустрічі з Байденом та його командою з національної безпеки очікується, що українська делегація виступить із ще одним раундом прохань щодо армійських тактичних ракетних систем великої дальності або ATACMS, а також безпілотників Grey Eagle та Reaper», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Але видання вказує при цьому, що офіційні особи США не готові погодитись на надання такої зброї.
«Білий дім Байдена категорично відмовився відправляти ATACMS. Витрати на це високі», – кажуть офіційні особи США.
В адміністрації Байдена вважають, що відправлення ракет великої дальності до Києва може спровокувати путіна на використання ще більш смертоносної зброї.
«Ця нерішучість США стурбувала українських чиновників і змусила вище військове керівництво всередині країни шукати допомоги в інших, у тому числі в країнах, які не входять до західного альянсу», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив у Twitter про свій візит до США.
У Білому домі зазначили, що Президент США Джо Байден під час візиту Президента України Володимира Зеленського оголосить про новий пакет допомоги у сфері безпеки для України.
У Білому домі підтвердили, що планують передати Україні ракетну батарею Patriot.