Делегация Зеленского в США будет просить предоставить ATACMS и Grey Eagle - Politico
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украинская делегация в США будет просить о поставках ATACMS и Grey Eagle во время визита 21 декабря. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Цитата
«По словам человека, знакомого с дискуссиями, во время встречи с Байденом и его командой по национальной безопасности ожидается, что украинская делегация выступит с еще одним раундом просьб относительно армейских тактических ракетных систем большой дальности или ATACMS, а также беспилотников Grey Eagle и Reaper», - говориться в сообщении.
Детали
Но издание отмечает при этом, что официальные лица США не готовы согласиться на предоставление такого оружия.
«Белый дом Байдена категорически отказался отправлять ATACMS. Затраты на это высоки», - говорят официальные лица США.
В администрации Байдена считают, что отправка ракет большой дальности в Киев может спровоцировать путина на использование еще более смертоносного оружия.
«Эта нерешительность США обеспокоила украинских чиновников и вынудила высшее военное руководство внутри страны искать помощи у других, в том числе у стран, не входящих в западный альянс», - говориться в сообщении.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил в Twitter о своем визите в США.
В Белом доме отметили, что Президент США Джо Байден во время визита Президента Украины Владимира Зеленского объявит о новом пакете помощи в области безопасности для Украины.
В Белом доме подтвердили, что планируют передать Украине ракетную батарею Patriot.