Делегація Міноборони України відбула з робочим візитом до Франції та Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Делегація Міністерства оборони України на чолі з директором Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України генерал-майором Анатолієм Петренком розпочала робочий візит до Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччина. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони України.
В рамках візиту планується проведення 22-го засідання спільної українсько-французької комісії з питань двостороннього оборонного співробітництва та українсько-німецьких консультацій з питань воєнної політики та стратегії розвитку збройних сил.
Під час засідання українсько-французької комісії сторони обговорять питання регіональної безпеки та двостороннього співробітництва в оборонній сфері і підпишуть План двостороннього співробітництва між Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних Сил України та Міністерством оборони та Штабом Збройних Сил Французької Республіки на 2017 рік.
Водночас, під час українсько-німецьких консультацій відбудеться обговорення питань воєнної політики, стратегії розвитку збройних сил та визначення перспективних напрямів подальшої співпраці.