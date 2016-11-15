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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Делегація Міноборони України відбула з робочим візитом до Франції та Німеччини

Делегація Міноборони України відбула з робочим візитом до Франції та Німеччини

Київ • УНН

 • 5232 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Делегація Міністерства оборони України на чолі з директором Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України генерал-майором Анатолієм Петренком розпочала робочий візит до Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччина. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони України.

В рамках візиту планується проведення 22-го засідання спільної українсько-французької комісії з питань двостороннього оборонного співробітництва та українсько-німецьких консультацій з питань воєнної політики та стратегії розвитку збройних сил.

Під час засідання українсько-французької комісії сторони обговорять питання регіональної безпеки та двостороннього співробітництва в оборонній сфері і підпишуть План двостороннього співробітництва між Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних Сил України та Міністерством оборони та Штабом Збройних Сил Французької Республіки на 2017 рік.

Водночас, під час українсько-німецьких консультацій відбудеться обговорення питань воєнної політики, стратегії розвитку збройних сил та визначення перспективних напрямів подальшої співпраці.

Українські Національні Новини

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